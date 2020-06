Pick of the Week: Immer diese Frauenthemen

Doch dann kam Todd Akin (siehe KURIER Bericht). Er wäre mit ziemlicher Sicherheit neuer Republikanischer Senator aus Missouri geworden. Seine Gegnerin ist die derzeitige Senatorin Claire McCaskill, die während der Demokratischen Welle 2006 mit einer knappen Mehrheit in den Senat einzog. Ob ihrer liberalen Positionen im relativ konservativen Missouri war ihre Wiederwahl relativ unwahrscheinlich. Doch gestern gab Akin im Fernsehen seine Sicht zu Schwangerschaften durch Vergewaltigungen zum Besten:

"First of all, from what I understand from doctors [pregnancy from rape] is really rare," Akin told KTVI-TV in an interview posted Sunday. "If it`s a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down."

Vorhersager Nate Silver stufte daraufhin sofort das Rennen vorsichtig, aber noch vor Lektüre von tatsächlichen Umfragen von "Leaning R" zu "Tied" ein. Die Debatte um Frauengesundheit ist damit auch auf nationaler Ebene wieder voll entbrannt.

Mit Grüßen von der Delaware Raststation zwischen New York und DC, unser Pick of the Week: Talking Points Memo - Republican Senate Nominee: Victims Of ‘Legitimate Rape’ Don’t Get Pregnant