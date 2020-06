"Pharao" Mubarak wird im Gefängnis sterben

Mit regungsloser Miene, die Augen hinter dunklen Sonnenbrillen verborgen – so nahm der frühere ägyptische Präsident Hosni Mubarak am Samstag das historische Urteil auf einem Krankenbett in einem Eisenkäfig hin: Lebenslänglich, verkündete Richter Ahmed Rafaat – die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe beantragt. Die 30-jährige Herrschaft Mubaraks, der wegen seiner Allmacht-Allüren der " Pharao" genannt wurde, bezeichnete Rafaat als "schwarze Ära".

Nach dem Schuldspruch wurde der 84-Jährige nicht in das Militärspital zurückgebracht, in dem er bisher inhaftiert war, sondern ins Tora-Gefängnis. Angeblich wollte er dort den Helikopter gar nicht verlassen, er soll bitterlich geweint haben und fast kollabiert sein.

Mubarak ist der erste Staatschef der Region, dem nach Ausbruch der "Arabellion" der Prozess gemacht wurde. Er wurde schuldig gesprochen, die politische Verantwortung für die Tötung von rund 850 Demonstranten im Jänner und Februar des Vorjahres getragen zu haben, will aber dagegen berufen. Vom Vorwurf der Korruption wurde Hosni Mubarak aber ebenso wie seine mitangeklagten Söhne Gamal und Alaa freigesprochen. Die beiden bleiben aber in Haft, weil noch andere Verfahren anhängig sind.

Die Ankläger haben indes nach Mubaraks lebenslanger Verurteilung am Sonntag angekündigt, in Berufung zu gehen. Das berichtete das ägyptische Fernsehen unter Berufung auf Mubaraks Söhne und Sicherheitskreise.