Pfeifen im Parlament: Schottischer Protest gegen Brexit

Das britische Unterhaus hat Premierministerin Theresa May am Mittwoch ermächtigt, die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union einzuleiten (Kurier.at berichtete). Während der Abstimmung kam es zu einer Protestaktion von Parlamentariern aus Schottland, wo eine klare Bevölkerungsmehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt hatte.

Mitglieder der Scottish National Party (SNP) stimmten während der Stimmabgabe mittels Pfeifkonzert die Europahymne an.

Der offenbar spontane Protest begann leise, steigerte sich aber zunehmend unter der Teilnahme von immer mehr Abgeordneten, die auch zu singen begannen. Nach etwa einer Minute unterband der stellvertretende Parlamentspräsident Lindsay Hoyle das Spektakel dann mit einem kräftigen Ordnungsruf.

Hoyle begründete nicht ohne eine Portion Humor: "Ehe man es sich versieht hören wir hier noch andere Melodien. Da will ich nicht hineingeraten. Einige hier haben nicht ganz die Stimme dafür. Es war schon eine angespannte Woche. Ich will kein Gesangsduell in der Kammer."