"Bringen wir Ordnung und Ruhe nach Tschechien zurück", lautete das Motto Pavels. Tschechien brauche einen "erfahrenen und ruhigen Führer, der kein Chaos verbreitet", versicherte Pavel den Wählern offenbar in Anspielung auf die gegenwärtige Krise um die Energiepreise und den Krieg in der Ukraine.

"Erfahrungen aus der militärischen Diplomatie"

In der tschechischen Innenpolitik verfügt er über keine Erfahrungen, als Berufssoldat durfte er nach der Wende 1989 keiner Partei angehören. Deswegen spricht er über seine "Erfahrungen aus der militärischen Diplomatie", die ihn gelehrt hätten, dass "nicht große Worte und unrealistische Versprechen, sondern Taten und Demut entscheiden".

Pavel trat mit 15 Jahren in die Armee ein - er war auf einem Militärgymnasium und studierte auf einer militärischen Hochschule. Später diente er als Berufssoldat bei den Fallschirmjägern und beim militärischen Auslandsnachrichtendienst. Eine große Rolle in seiner Karriere spielte seine Beteiligung an der UNPROFOR-Mission im ehemaligen Jugoslawien, wo seine Einheit eine Gruppe von abgeschnittenen französischen Soldaten rettete. Dafür wurde er von den Franzosen mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet.