Pete Hegseths Rede über Ukraine-Krieg zum Nachlesen

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat mit seiner Eröffnungsrede vor der Ukraine-Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen am Mittwoch in Brüssel die US-Vorstellungen zur Zukunft der Ukraine und der Zusammenarbeit mit den Europäern dargelegt. Im Folgenden Auszüge aus der Rede im Wortlaut nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums: "Ich freue mich über die Gelegenheit, Präsident Trumps Ansatz zum Krieg in der Ukraine zu erläutern. Wir befinden uns in einem kritischen Moment. Da sich der Krieg nun zum dritten Mal jährt, ist unsere Botschaft klar: Das Blutvergießen muss aufhören. Und dieser Krieg muss beendet werden.

Krieg durch Diplomatie beenden Präsident Trump hat gegenüber dem amerikanischen Volk - und gegenüber vielen Ihrer führenden Politiker - deutlich gemacht, dass die Beendigung der Kämpfe und das Erreichen eines dauerhaften Friedens oberste Priorität haben. Er beabsichtigt, diesen Krieg durch Diplomatie zu beenden und sowohl Russland als auch die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Und das US-Verteidigungsministerium wird dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Wir werden diesen verheerenden Krieg nur beenden - und einen dauerhaften Frieden schaffen -, wenn wir die Stärke der Verbündeten mit einer realistischen Einschätzung des Schlachtfelds verbinden. Wir wollen eine souveräne und wohlhabende Ukraine. Aber wir müssen zunächst erkennen, dass die Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine von vor 2014 ein unrealistisches Ziel ist. Die Verfolgung dieses illusorischen Ziels wird den Krieg nur verlängern und mehr Leid verursachen. Ein dauerhafter Frieden für die Ukraine muss solide Sicherheitsgarantien beinhalten, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht wieder aufflammt. Das darf nicht Minsk 3.0 werden.

"NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht realistisch" Die Vereinigten Staaten glauben jedoch nicht, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist. Stattdessen muss jede Sicherheitsgarantie durch fähige europäische und außereuropäische Truppen gestützt werden. Wenn diese Truppen irgendwann als Friedenstruppen in die Ukraine entsandt werden, dann sollten sie im Rahmen einer Nicht-NATO-Mission eingesetzt werden. Und sie sollten nicht unter Artikel 5 fallen. Außerdem muss es eine solide internationale Aufsicht über die Kontaktlinie geben. Um es klar zu sagen: Im Rahmen einer Sicherheitsgarantie werden keine US-Truppen in der Ukraine stationiert. Um eine wirksame Diplomatie zu ermöglichen und die Energiepreise zu senken, die die russische Kriegsmaschinerie finanzieren, setzt Präsident Trump die amerikanische Energieproduktion in Gang und ermutigt andere Länder, dasselbe zu tun. Niedrigere Energiepreise in Verbindung mit einer wirksameren Durchsetzung von Energiesanktionen werden dazu beitragen, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen.

"Europa muss überwiegenden Teil künftiger Hilfe bereitstellen" Die Wahrung der europäischen Sicherheit muss für die europäischen NATO-Mitglieder eine zwingende Notwendigkeit sein. In diesem Zusammenhang muss Europa den überwiegenden Teil der künftigen Hilfe für die Ukraine bereitstellen. Dies bedeutet: Mehr Munition und Ausrüstung spenden. Nutzung von Wettbewerbsvorteilen. Ausbau der industriellen Verteidigungsbasis. Und vor allem müssen Sie Ihre Bürger über die Bedrohung, der Europa ausgesetzt ist, aufklären. Dazu gehört auch, dass Sie mit Ihren Bürgern offen darüber sprechen, dass dieser Bedrohung nur durch höhere Verteidigungsausgaben begegnet werden kann. Zwei Prozent sind nicht genug; Präsident Trump hat fünf Prozent gefordert, und ich stimme ihm zu. Die Erhöhung Ihres Engagements für Ihre eigene Sicherheit ist eine Anzahlung für die Zukunft. Wir sind heute auch hier, um direkt und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass die krassen strategischen Realitäten die Vereinigten Staaten von Amerika daran hindern, sich in erster Linie auf die Sicherheit Europas zu konzentrieren. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind mit schwerwiegenden Bedrohungen für unser Heimatland konfrontiert. Wir müssen uns auf die Sicherheit unserer eigenen Grenzen konzentrieren - und das tun wir auch.

Abschreckung eines Krieges mit China prioritär für die USA Außerdem stehen wir mit den kommunistischen Chinesen einem gleichwertigen Konkurrenten gegenüber, der in der Lage ist und die Absicht hat, unser Heimatland und unsere zentralen nationalen Interessen im Indopazifik zu bedrohen. Die USA räumen der Abschreckung eines Krieges mit China im Pazifik Priorität ein, erkennen die Realität der Knappheit an und gehen Kompromisse bei den Ressourcen ein, um sicherzustellen, dass die Abschreckung nicht versagt. Abschreckung darf nicht scheitern, um unser aller Willen. Während die Vereinigten Staaten ihre Aufmerksamkeit auf diese Bedrohungen richten, müssen die europäischen Verbündeten eine Vorreiterrolle übernehmen. Gemeinsam können wir eine Arbeitsteilung schaffen, die unsere komparativen Vorteile in Europa bzw. im Pazifik maximiert.

Europäische Verbündete müssen Verantwortung übernehmen In meinen ersten Wochen als Verteidigungsminister unter der Führung von Präsident Trump haben wir vielversprechende Anzeichen dafür gesehen, dass Europa diese Bedrohung sieht, versteht, was getan werden muss, und sich der Aufgabe stellt. So hat beispielsweise Schweden vor kurzem sein bisher größtes Hilfspaket angekündigt. Wir begrüßen die Zusage von 1,2 Mrd. US-Dollar für Munition und anderes benötigtes Material. Polen gibt bereits fünf Prozent des BIP für die Verteidigung aus, was für den gesamten Kontinent beispielhaft ist. Und 14 Länder stehen gemeinsam an der Spitze von Fähigkeitskoalitionen. Diese Gruppen leisten hervorragende Arbeit bei der Koordinierung der europäischen Beiträge zur tödlichen Unterstützung in acht wichtigen Fähigkeitsbereichen. Dies sind erste Schritte. Es muss noch mehr getan werden. Wir fordern jedes Ihrer Länder auf, die von Ihnen eingegangenen Verpflichtungen verstärkt zu erfüllen.

Und wir fordern Ihre Länder und Ihre Bürger auf, ihr Engagement zu verdoppeln und sich nicht nur für die unmittelbaren Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine, sondern auch für die langfristigen Verteidigungs- und Abschreckungsziele Europas einzusetzen. Unser transatlantisches Bündnis hat Jahrzehnte überdauert. Und wir gehen fest davon aus, dass es auch in den kommenden Generationen Bestand haben wird. Aber das wird nicht einfach so geschehen. Dazu müssen unsere europäischen Verbündeten in die Arena treten und die Verantwortung für die konventionelle Sicherheit auf dem Kontinent übernehmen. "Ehrlichkeit wird auch in Zukunft unsere Politik sein" Die Vereinigten Staaten bleiben dem NATO-Bündnis und der Verteidigungspartnerschaft mit Europa verpflichtet. Punktum. Aber die Vereinigten Staaten werden nicht länger ein unausgewogenes Verhältnis tolerieren, das Abhängigkeiten fördert. Unsere Beziehungen werden vielmehr darauf ausgerichtet sein, Europa in die Lage zu versetzen, die Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen. Ehrlichkeit wird auch in Zukunft unsere Politik sein - aber nur im Geiste der Solidarität. Präsident Trump freut sich auf die Zusammenarbeit, auf die Fortsetzung dieser offenen Diskussion unter Freunden und darauf, Frieden durch Stärke zu erreichen - gemeinsam."