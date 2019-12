Pensionsreform-Protest: "Frankreich und Österreich zahlen viel"

Woran das liegt? Neben guter privater Vorsorge an einem staatlichen System, das ordentlich zuschießt. Frankreichs Pensionisten erhalten knapp 74 Prozent ihres Letztgehalts – netto. Dazu kommen die vielen Sondersysteme, die jetzt vereinheitlicht werden sollen. Die sind vor allem in puncto Antrittsalter „sehr generös“, wie Geppert sagt: Manche Berufsgruppen – wie etwa Busfahrer in Paris oder Lokführer der staatlichen Bahn – können sich schon mit Mitte 50 zur Ruhe setzen; ohne Abschläge, versteht sich .

Da liegt freilich der Vergleich mit Österreich auf der Hand – uns eilt bekanntlich auch der Ruf als Pensionsparadies nach. Stimmt das? „ Frankreich und Österreich zahlen im europäischen Vergleich sehr viel, die Renten sind hoch“, sagt Geppert. Österreichs Pensionisten bleibt vom Letztgehalt sogar noch mehr übrig als den Franzosen – 89,9 Prozent sind es netto (siehe Grafik). Deutschland, das europaweit ja als Schreckgespenst in Sachen Rentenreform dient, liegt da am anderen Ende der Skala. Ohne private Vorsorge bleibt den Deutschen gerade mal die Hälfte ihres letzten Bezugs.