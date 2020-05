Peking: USA bringen Beziehungen an Rand eines "Kalten Krieges"

China ist der Staatsfeind Nummer 1 für US-Präsident Donald Trump. Das war vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie so und gilt erst recht seitdem. Anfangs nutzte Trump regelmäßig den Begriff "Chinese Virus". Heute ist das Verhältnis zwischen den USA und China so schlecht, wie lange nicht.

Das macht nun eine Aussage des chinesischen Außenministers Wang Yi mehr als deutlich und zeigt, wie brisant die Lage ist. Er wirft den USA vor, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern "an den Rand eines neuen Kalten Krieges" zu bringen. "Uns ist aufgefallen, dass einige politische Kräfte in den USA die US-chinesischen Beziehungen in Geiselhaft nehmen und unsere beiden Länder an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringen", sagte Außenminister Wang Yi am Sonntag vor Journalisten.

Neben der Verwüstung durch das neue Coronavirus gibt es auch ein politisches Virus, das sich in den USA verbreitet", so Wang bei der Online-Pressekonferenz am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. "Dieses politische Virus" werde "bei jeder Gelegenheit genutzt, um China anzugreifen und zu verleumden".