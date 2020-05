China meldete erstmals keine neue Coronavirus-Infektion

Das Timing hätte nicht besser passen können: Am Tag, an dem die gesammelte politische und militärische Elite in Peking zur Sitzung des Nationalen Volkskongresses aufmarschiert ist, gab es keine einzige neue Corona-Infektion in China. Das jedenfalls wurde offizielle von der Nationalen Gesundheitskommission am Samstag gemeldet. Demnach sei der Freitag der erste Tag seit Beginn der Corona-Pandemie ohne Neuinfektion gewesen. Am Donnerstag waren es noch vier gewesen.

Blendende Statistik

Die Zahl der bestätigten Fälle im 1,4 Milliarden Menschen zählenden Riesenreich beläuft sich demnach auf insgesamt 82.971. Die der offiziell gemeldeten Todesopfer blieb unverändert bei 4.634. Das liegt deutlich unter der Opferzahl in wesentlich kleineren Ländern.