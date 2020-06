"Pegida": Heimatliebe und Hetze

Wolfgang Bosbach, langjähriger Innen- und Sicherheitssprecher der CDU und Chef des Bundestags-Innenausschusses, lehnt Pegida nicht so kategorisch ab wie der Großteil der Politik, warnt aber eindringlich vor rechtsradikaler Unterwanderung.

KURIER: Herr Bosbach, halten Sie „ Pegida“ für gefährlich?

Wolfgang Bosbach: Natürlich habe ich Verständnis für die Sorgen der Menschen, sofern sie berechtigt sind. Viele fragen sich ja, ob durch die anhaltend hohe Zuwanderung die Integrationskraft vieler Kommunen nicht überfordert wird. Mein Verständnis endet aber, wenn Rechtsradikale und Neonazis mitmarschieren, um auf diese Weise Protest aus der Mitte der Gesellschaft für eigene Ziele zu instrumentalisieren. Wenn die Veranstalter sagen, sie wollten Rechtsradikalen keine Plattform bieten, sollten sie auch dafür sorgen, dass die nicht mitmarschieren.

Sollte auch die „Alternative für Deutschland“ isoliert werden?

Sicher gibt es in Teilen der AfD die Hoffnung, dass man aus den Demonstrationen Kapital schlagen könne. Parteichef Lucke findet Pegida großartig, die Begeisterung seines Stellvertreters Henkel hält sich sehr in Grenzen.



Was tun also: Ignorieren oder Dialog, wie ihn Innenminister de Maiziere anfangs forderte?

Die Politik soll genau hinhören, was die Menschen bewegt. Die große Mehrheit der Demonstranten ist nicht radikal, sie kommt aus allen Teilen der Bevölkerung. Interessant ist aber auch: In Sachsen beträgt der Anteil an Ausländern 2,2 Prozent. Alleine in Düsseldorf dürften mehr leben. Dort demonstrierten aber nur ein paar Hundert.

Pegida will „keine Zustände wie in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin bekommen“, das die Neue Zürcher Zeitung als „Hauptstadt der Verantwortungslosigkeit“ betitelt. Doch der SPD-Innenminister von NRW nennt Pegida „ Neonazis in Nadelstreifen“. Hilft das?

Wenn Herr Jäger alle Demonstranten so tituliert, ist das nicht nur plump und falsch, weil viel zu pauschal. Dann ist das sogar kontraproduktiv, weil sich viele zu Unrecht angegriffen fühlen.



Was kann die Politik denn tun?

Deren Aufgabe ist es, Probleme nicht nur zu beschreiben, sondern zu lösen. Das aber ist oft sehr mühsam. Da ist es viel einfacher, wie die AfD plakative Forderungen zu erheben. Zum Beispiel: Zurzeit haben wir 150.000 ausreisepflichtige Personen, aber nur etwa 10.000 werden pro Jahr auch abgeschoben. Die Quoten sind je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Wenn rot-grüne Bundesländer ihre „Wintererlasse“ behalten, nach denen Ausreisepflichtige im Winterhalbjahr nicht ausgewiesen werden dürfen, bleibt es bei verstärktem Zuzug im Spätsommer. Denn dann sind sechs Monate Aufenthalt garantiert, obwohl nie ein Recht dazu bestand. Wer dagegen protestieren will, soll das dort tun, wo es diese Erlasse gibt!

Soll der Bund nun nachsteuern?

Der Innenausschuss berät derzeit eine umfangreiche Gesetzesinitiative mit zwei Schwerpunkten: Einerseits verbessertes Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge und andererseits beschleunigte Beendigung des Aufenthalts für Ausreisepflichtige. Bei Ersterem werden wir uns wohl rasch einigen, im zweiten Teil rechne ich mit erheblichen Protesten der Grünen, die über Rot-Grün im Bundesrat eine starke Stellung haben.

Würden Sie sich eher zu Pegida stellen oder lieber zur Gegendemonstration?

Ich? Demonstrieren? Nein danke. Dafür habe ich keine Zeit, ich muss arbeiten.