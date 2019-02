Pech- und Pannenflieger der Regierung heben zu oft ohne Passagiere ab

Zuletzt gerieten die Maschinen der deutschen Bundesregierung wegen zahlreicher Pannen in Verruf: Kanzlerin Angela Merkel musste im November wegen eines Defekts an der „ Konrad Adenauer“ zwischenlanden und kam zu spät zum Auftakt des G20-Gipfels nach Buenos Aires, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß wegen ähnlicher Probleme in Addis Abeba fest. Und Entwicklungsminister Gerd Müller ( CSU) musste das Programm seiner Afrika-Reise ändern, weil sein Flieger ebenfalls eine Panne hatte. „Wenn Kabinettsmitglieder nicht flugfähig sind und innerhalb von drei Tagen ein Ventil nicht zu reparieren ist, dann kann das in Sambia niemand glauben“, kritisierte Müller gegenüber der dpa.

Nun sorgen die Flieger erneut für Gesprächsstoff. Laut den Grünen werden sie ineffizient genutzt und verschmutzen zusätzlich die Luft. Der Grund: Alleine im vergangenen Jahr gab es mehr als 800 Flüge, bei denen die Besatzung vom Standort der Luftwaffe in Köln/ Bonn nach Berlin flog, wo die eigentliche Reise von Kanzlerin, Bundespräsident oder anderen Ministern angetreten wurde. Das geht aus einer Anfrage an die Bundesregierung durch Grünen-Politiker Tobias Lindner hervor. Diese Leerflüge verursachten in den letzten drei Jahren mehr als 4000 Tonnen -Emissionen – „ein bedrückendes Bild“, kritisiert der Innenexperte der Grünen. Zusätzlich koste die Unterbringung der Besatzung 23.000 Euro im Monat.