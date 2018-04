"Pattsituation": Fünf-Sterne-Chef fordert Neuwahlen in Italien

Wegen schwindender Aussichten auf eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) hat der Chef von Italiens populistischer Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, am Montag einen Appell an die rechtspopulistische Lega für Neuwahlen im Juni gerichtet. "Angesichts der Pattsituation gibt es keine andere Lösung. Man muss so rasch wie möglich wiederwählen", schrieb Di Maio auf Facebook.