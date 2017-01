In Simbabwe ist ein bekannter Pastor festgenommen worden, nachdem er den Tod von Langzeitpräsident Robert Mugabe prophezeit hatte. Patrick Mugadza werde Diffamierung zur Last gelegt, erklärte die Polizei am Montag. Der Pastor einer Pfingstgemeinde hatte prophezeit, dass Mugabe am 17. Oktober 2017 sterben würde.

Dies habe Gott ihm im Gebet mitgeteilt, sagte sein Anwalt Gift Mtisi. Es sei noch unklar, ob sein Mandant auf Kaution freikommen oder in Harare festgehalten werde.

Der 92-jährige Mugabe ist in dem Land im südlichen Afrika seit etwa 37 Jahren an der Macht. Opposition und Meinungsfreiheit werden von seiner Regierung nach Kräften gegängelt. Trotz einer stagnierenden Wirtschaft und wachsender Unzufriedenheit wurde Mugabe noch im Dezember als Kandidat der Regierungspartei für die Präsidentschaftswahl 2018 bestätigt.