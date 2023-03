„Partygate“: Britischer Ex-Premier Johnson beteuert Unschuld

Es war ein ungewohnt ernster Blick, mit dem Boris Johnson am frühen Mittwochnachmittag im englischen Unterhaus das Wort ergriff. Für den früheren britischen Premier steht viel auf dem Spiel: Eineinhalb Jahre nachdem die ersten Berichte über Trinkgelage in Downing Street 10 während der nationalen Lockdowns ans Licht gekommen waren, könnte ihm diese Causa das politische Genick brechen. Kommt das Privilegien-Komitee zu dem Urteil, Johnson habe das Parlament mit seinen Aussagen zu Partygate „wissentlich und leichtsinnig“ in die Irre geführt, könnte er vom Parlament suspendiert werden und seinen Sitz im Wahlkreis Uxbridge verlieren.

Die Anschuldigen wurden medial breit diskutiert: Während die britische Bevölkerung dazu verpflichtet war, zwei Meter Abstand zu halten und nicht mehr als drei Personen in einen Raum zu lassen, wurde Schulter an Schulter „Wine Time Friday“ abgehalten, zu lauthals „The Winner Takes It All“ von Abba mitgesungen oder Alkohol in Koffern geholt.