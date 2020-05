Partisanenhymne statt Muezin: Hacker-Spaß in der Türkei

Partisanenhymne statt Gebetsruf - in der westtürkischen Stadt Izmir haben sich Unbekannte in das Lautsprechersystem von Moscheen gehackt. Am Mittwoch sei da plötzlich aus 30 Gebetshäusern etwa zehn Sekunden lang das antifaschistische Lied „ Bella Ciao“ über die Stadt geschallt, bestätigte der Chef der Religionsbehörde Diyanet in Izmir am Freitag.