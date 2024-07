Republikaner-Parteitag: Trump offiziell zum Präsidenschaftskandidaten gekürt

Der Ex-Präsident hat sich dort am Montag (Ortszeit) zusammen mit Senator J.D. Vance , seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. In den Folgestunden gab es weitere gute Nachrichten für Trump: Sein Verfahren zur Dokumentenaffäre wurde eingestellt - und Tech-Milliardär Elon Musk sagte umfangreiche Wahlkampfhilfe zu.

Trump wurde kurz nach Beginn des Parteitags in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin von den Delegierten offiziell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gekürt - eine bloße Formalität, nachdem der Rechtspopulist die Vorwahlen der Partei haushoch gewonnen hatte.

Verband am rechten Ohr

Der Ex-Präsident trug einen Verband am rechten Ohr, wo ihn eine Kugel des Attentäters leicht verletzt hatte. Er winkte den Teilnehmern zu, die ihm begeistert zujubelten, während im Hintergrund der patriotische Song "God Bless The USA" von Country-Sänger Lee Greenwood lief. Trump hielt keine Rede und setzte sich - sichtlich bewegt von dem Empfang - neben Vance. Seine Rede zur Annahme der Kandidatur soll Trump zum Parteitagsabschluss am Donnerstag halten.