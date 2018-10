Parlamentswahl in Afghanistan droht ein Desaster zu werden

Anschlagsdrohungen, geschlossene Wahllokale und Manipulationen: Die Parlamentswahl in Afghanistan am Samstag droht ein Desaster zu werden. Nicht nur fehlt es in vielen Wahllokalen auch zwei Tage vor dem Urnengang an der nötigen technischen Ausrüstung. Auch eine geringe Wahlbeteiligung und ein erwarteter massiver Wahlbetrug stellen die Glaubwürdigkeit der Abstimmung schon jetzt in Frage.

Nach einem von Gewalt überschatteten Wahlkampf dürften viele der 8,9 Millionen registrierten Wähler aus Angst vor Anschlägen am Samstag zu Hause bleiben. Aus Sicherheitsgründen wurden schon im Vorfeld mehr als 2.000 Wahllokale geschlossen. "Wir versuchen eine schreckliche Situation etwas weniger schlimm zu machen", umschreibt ein westlicher Diplomat die finanzielle und beratende Unterstützung der Wahl durch die internationale Gemeinschaft.

Es ist erst die dritte Parlamentswahl in Afghanistan seit dem Sturz der radikalislamischen Taliban Ende 2001. Doch trotz der mangelnden Erfahrungen mit der Organisation demokratischer Wahlen beschlossen die Verantwortlichen erst vor wenigen Wochen, dass alle Wahllokale mit Geräten zur biometrischen Wähler-Erkennung ausgestattet werden sollen. Die Wahlkommission will nur die Stimmen werten, die maschinell abgegeben werden.

Wahlmaschinenmangel

Fraglich ist jedoch, wie viele der mehr als 5.000 Wahllokale bis zum Beginn der Abstimmung am Samstag um 7.00 Uhr (Ortszeit) eine Wahlmaschine erhalten haben werden - und ob die schlecht geschulten Wahlhelfer die Technik bedienen können.

Sorge bereitet Beobachtern auch, dass vor der für den 10. November geplanten Bekanntgabe des Wahlergebnisses Daten manipuliert werden könnten. "Technologie zu verwenden, kann zur Transparenz beitragen, aber sie kann auch Verwirrung stiften, wenn sie nicht korrekt benutzt wird", sagt Naim Ayubsada von der afghanischen Stiftung für transparente Wahlen.

Mehr als 2.500 Kandidaten bewerben sich um die 249 Sitze im Unterhaus, unter ihnen Ärzte, Mullahs, Söhne früherer Kriegsfürsten und ein Gefangener. Ihre Versprechen: Kampf gegen Korruption und Verbesserung der Sicherheitslage.

Derweil war der Wahlkampf von Gewalt überschattet. Mindestens zehn Kandidaten wurden getötet. Am Mittwoch starb Abdul Jabar Kahraman, als ein unter seinem Sofa deponierter Sprengsatz in Lashkar Gah, der Hauptstadt der Unruheprovinz Helmand, explodierte. Rund 54.000 Sicherheitskräfte sollen am Wahltag Gewalt unterbinden.