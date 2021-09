Pariser Bürgermeisterin will Frankreichs erste Präsidentin werden

Aus Paris von Simone Weiler

Zuletzt interessierte nur noch die Frage, wo und wann Anne Hidalgo ihre Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl im April 2022 ankündigen würde. Die Bürgermeisterin von Paris wählte den gestrigen Sonntag und die Stadt Rouen, deren Bürgermeister, Nicolas Mayer-Rossignol, zu ihren Unterstützern gehört.

„Heute bin ich bereit“, sagte die 62-jährige Sozialistin in einem hellen Blazer vor dem Hafen von Rouen. Sie trete an, um „ein gerechteres, stärkeres Frankreich aufzubauen, dessen einzigartige Stimme erneut in Europa und der Welt hörbar sein muss“. Ihrem Umfeld zufolge will sich Hidalgo in erster Linie an die Mittel- und Unterschicht wenden, um deren Lebenssituation zu verbessern.

So schlug sie bereits vor, das Gehalt von Lehrkräften zu verdoppeln, jenes von „unsichtbaren“, aber unverzichtbaren Arbeitnehmern an der Supermarkt-Kasse oder im Pflegebereich deutlich erhöhen zu wollen. Vor allem ist Hidalgo bekannt für eine konsequente Klima- und Umweltpolitik, die den Menschen auch Opfer abverlangt: Seit Jahren beschränkt sie den Autoverkehr in der französischen Hauptstadt immer mehr, gerade führte sie fast flächendeckend Tempo 30 ein. Das bringt ihr viele Gegner ein.