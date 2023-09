Paris rollte König Charles nun doch den roten Teppich aus

Das Interesse der französischen Medien am royalen Besuch sei riesig, wird Georgina Wright vom Institut Montaigne in der Financial Times zitiert. „Es ist nicht so, dass die Franzosen Großbritannien um seine Monarchie beneiden, aber sie sind begeistert von der königlichen Familie.“

Auf alle trifft das nicht zu. Die 88-jährige Pensionistin Mireille Mauve sagte gegenüber Reuters: „Er ist nur der Sohn, sie sind schon alt, wir haben keine lange Geschichte.“ Königin Elizabeth hingegen, räumte Mauve ein, habe sie gemocht.