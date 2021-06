Polizei, Soldaten, private Security: Allesamt schwer bewaffnet. Sie prägen jetzt den Alltag in Paris. Umso mehr hat man den Eindruck, dass die Pariser zusammenrücken. Hat es irgendwo einmal das Ressentiment gegeben, die Pariser seien ein ruppiger, wenig herzlicher Menschenschlag? Nun, es lässt sich dieser Tage nicht nachvollziehen. In Paris, so wirkt es jetzt, passt man aufeinander auf.

Ein anderes Vorurteil lässt sich sehr wohl bestätigen: Die Franzosen lieben Wein, Brot und ihre Bistrots. Zu Mittag sind die Lokale voll besetzt wie immer, schließlich legt man Wert auf eine anständige Mittagspause. Doch seit den Attentaten bangen viele Pariser Lokalbesitzer um ihre Zukunft. Die Terrassen im Zentrum waren auch in den vergangenen Tagen gut besetzt, wenn auch schütterer als sonst. Man trinkt, raucht und redet so viel wie immer– aber jedes Mal, wenn es irgendwo scheppert, und sei es auch nur, weil ein Sessel umgefallen ist, zuckt man zusammen. Wenn man eine Polizeisirene hört, macht man sich Sorgen. Paris ist schreckhaft geworden.

#Tousaubistrot – alle ins Bistrot oder #Tousenterrasse – alle auf die Terrasse – lancierten die Lokalbesitzer als Motto für Dienstagabend. Geht aus, lasst euch (und uns) nicht hängen! Viele Brasserien und Bars zeigten die Live-Übertragung des Länderspiels England gegen Frankreich. Und auch hier wurde ein altes Vorurteil – wenn auch wahrscheinlich nur kurzfristig – entsorgt. Jenes von der enden wollenden Sympathie der Franzosen für die Engländer – und umgekehrt. Lokalbesucher jubelten, Fernsehreporter waren entzückt angesichts des Wembley-Stadions, das Trikolore trug und der englischen Fußball-Fans, die mit Mühe, aber umso mehr Inbrunst die Marseillaise intonierten.