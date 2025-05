Der Petersplatz wird um 6 Uhr früh geöffnet werden, die Messe in Anwesenheit von rund 200 Delegationen beginnt um 10 Uhr.

Papst Leo XIV. wird Sonntagfrüh vor Beginn der Messe zu seinem Pontifikatsbeginn im Papamobil über den Petersplatz fahren. Dabei wird er die auf dem Platz versammelten Gläubigen begrüßen. Zehntausende Pilger strömen seit der Früh zum Petersplatz, um an der feierlichen Amtseinführung teilzunehmen.

Leo XIV. ist der erste Pontifex aus den USA in der Geschichte der Kirche. Er hat lange in Peru gelebt und hat auch die Staatsbürgerschaft dieses Landes.

Am Ende der Messe wird der Papst das Regina Coeli , das Mittagsgebet für die Osterzeit, auf dem Petersplatz sprechen. Anschließend wird er im Petersdom die Delegationen begrüßen. Die Delegationsmitglieder werden auf der rechten Seite des Platzes sitzen, wie bei der Beerdigung von Papst Franziskus bereits der Fall war.

Österreich wird von einer Delegation mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an der Spitze vertreten.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Robert Francis Prevost , wie der erste nordamerikanische Papst in der Kirchengeschichte heißt, den stellvertretenden US-Präsidenten J.D. Vance empfängt, der die US-Delegation bei der Messe auf dem Petersplatz anführt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij kommt zur feierlichen Messe.

Der Vatikan blickt auf die Messe zur Amtseinführung des neuen Papsts am Sonntag als eine Gelegenheit für hochrangige diplomatische Kontakte.

Mehrere Delegationen haben sich zu einem Besuch des Grabs des an Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus angemeldet. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Marienbasilika Santa Maria Maggiore unweit des Hauptbahnhofes Termini wurden deswegen verschärft.

Allgemein werden strengste Sicherheitsvorkehrungen in Rom in Hinblick auf die Ankunft der vielen Delegationen ergriffen. Über 4.000 Sicherheitskräfte werden in der italienischen Hauptstadt im Einsatz sein.