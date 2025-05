Papst Leo XIV.: Der lächelnde Hoffnungsträger

Es ist immer der erste Auftritt, es sind die ersten Worte, die das Bild eines Papstes in der Weltöffentlichkeit prägen. Leo XIV. hat sofort das Wort „Friede“ platziert. In einer Zeit, in der fast wöchentlich ein neuer Kriegsschauplatz auftaucht. In der es einen Papst benötigt, der die Rolle eines Friedensstifters auch aktiv annimmt.

Papst Franziskus war das nicht. Er hat zwar mahnende Worte in Richtung der verschiedensten Kriegsparteien gerichtet, wirklich aktiv aufgetreten ist er nicht. Ihm war die innerkirchliche Erneuerung wichtiger. Von Leo XIV. wird da mehr politisches Engagement erwartet. Zitate aus seiner Vergangenheit, als er noch als Bischof Robert Prevost tätig war, zeugen von einer sehr klaren Haltung. Den Angriff Russlands auf die Ukraine bezeichnete er als „imperialistische Invasion“, er sprach von dem Bösen, „das Russland in der Ukraine tut“.

Zu all dem kommen natürlich noch die Hoffnungen, die das neue Oberhaupt in der katholischen Kirche geweckt hat. Papst Franziskus hat als Südamerikaner versucht, neue Akzente zu setzen. Dafür steht der synodale Weg, mit dem er die Gläubigen an der Basis in eine Erneuerung der Kirche eingebunden hat. Das Ergebnis war nicht so weitreichend, wie er es sich gewünscht hätte.

Der Widerstand bestimmter Kräfte – vor allem auch im Vatikan – dürfte zu groß gewesen sein. Deren Hoffnung, dass ein neuer Papst diesen Prozess abbricht, wurde zum Glück nicht erfüllt. Leo XIV. will den Weg seines Vorgängers fortsetzen, allerdings etwas pragmatischer. Was am Ende des Tages tatsächlich eine Erneuerung bringen könnte.