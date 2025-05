Rätsel um Papst-Wohnung: Warum es so wichtig ist, wo Leo XIV. lebt

In Rom wird darüber gerätselt, wo der neugewählte Papst Leo XIV. wohnen wird. Unklar ist, ob Robert Francis Prevost , der als Kardinal seit 2023 im Palast des Heiligen Uffiziums im Vatikan wohnte, wie Vorgänger Franziskus ins Gästehaus Santa Marta einziehen wird, oder ob er wie Benedikt XVI. im Apostolischen Palast leben wird.

Die Entscheidung, wo der neue Papst wohnen wird, ist für Leo XIV. nicht nebensächlich, denn sie vermittelt eine Vorstellung davon, welches Bild der erste nordamerikanische Papst von sich geben will. Prevost hatte in den Tagen des Konklaves die Möglichkeit, die Residenz Santa Marta aus der Nähe kennenzulernen, in der Papst Franziskus seit Beginn seines Pontifikats 2013 lebte.