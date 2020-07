Papst kondolierte Benedikt XVI. zum Tod des Bruders

Papst Franziskus hat seinem Vorgänger Benedikt XVI. zum Tod seines Bruders kondoliert. In einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben heißt es: "Sie waren so aufmerksam, mir als Erstem die Nachricht vom Heimgang Ihres geliebten Bruders Georg mitzuteilen." In dieser Stunde der Trauer wolle er nochmals seine "herzliche Anteilnahme und geistliche Nähe bekunden", so Franziskus.