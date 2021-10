Papst Johannes Paul I. wird seliggesprochen

Der am 17. Oktober 1912 in Forno di Canale (heute Canale d'Agordo) in der Dolomiten-Provinz Belluno geborene Albino Luciani war nur 33 Tage lang Papst. Sein Pontifikat war eines der kürzesten in der Geschichte. Nach dem Tod von Paul VI. wurde Luciani am 26. August 1978 in einem Konklave gewählt, das nur einen Tag dauerte. Er starb plötzlich in der Nacht des 28. September 1978; er wurde von der Nonne, die ihm jeden Morgen Kaffee in sein Zimmer brachte, leblos aufgefunden. Um seinen Tod ranken sich Spekulationen über ein Mordkomplott, die sich nie wirklich erhärtet haben. Nachfolger wurde Johannes Paul II. (1978-2005).