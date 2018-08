Papst erklärt Todesstrafe für stets unzulässig

Überraschend kommt die Änderung der Passage also nicht. Im Rahmen des Schutzes von „Leben in jedem Stadium“ zeigte sich der Papst immer wieder ablehnend gegen Todesstrafe und Abtreibung. Bei seiner Rede im US-Kongress 2015 erntete Franziskus Applaus und Standing Ovations, als er von der Verantwortung sprach, „menschliches Leben in jedem Stadium seiner Entwicklung zu beschützen und zu verteidigen.“ In den USA wurden 2017 noch 23 Menschen hingerichtet.

Der Vatikanstaat hatte die Todesstrafe bis 1969 gesetzlich erlaubt, die letzte Hinrichtung fand 1868 statt.