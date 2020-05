Papst Benedikts Angst "vor der geistigen Macht des Antichrist"

Mehr 1000 Seiten ist sie dick, die neue Biografie über den jetzt 93-jährigen Papst emeritus : „ Benedikt XVI.- Ein Leben“. Der deutsche Journalist Peter Seewald hat Joseph Aloisius Ratzinger in vielen Gesprächen gut kennengelernt. Der Bayer aus Marktl am Inn in der Nähe von Passau sei ein „modern denkender Mensch“, kein Kumpeltyp, eher schüchtern, immer auch unbequem, und niemand, der sich dem Zeitgeist anpasst.



Auf die Frage, ob er einmal in ein Mädchen verliebt gewesen sei, antwortet er kurz und unpräzise: „Vielleicht.“ Frage: Also ja? „Könnte man so interpretieren.“ Frage: Wie lange hat diese leidvolle Zeit gedauert? Einige Wochen, ein paar Monate? Antwort: „Länger.“

Was für Aufsehen sorgen könnte, ist Benedikts Bild von der modernen Gesellschaft: Sie sei dabei ein „antichristliches Credo zu formulieren“. Wer sich dem widersetze, dem drohe gesellschaftlicher Ausschluss.