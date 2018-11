Palästinenser rammt Soldaten mit Auto und wird erschossen

Ein Palästinenser ist am Montag im Westjordanland erschossen worden, nachdem er mit seinem Auto in eine Gruppe von drei israelischen Soldaten gefahren war. Die tödlichen Schüsse wurden nach israelischen Armeeangaben von einem Patrouille-Soldaten abgegeben. Die Soldaten seien bei dem Vorfall leicht verwundet worden und seien in stabilem Zustand vom Tatort nördlich der Stadt Hebron abtransportiert worden.

Israel spricht von Terrorismus

Ein Sprecher des Roten Halbmonds sagte, israelische Soldaten hätten die Leiche des toten Palästinensers vom Krankenwagen in ein Armeefahrzeug gebracht. Wie das israelische Militär mitteilte, hätten die Soldaten "Ingenieursarbeiten auf der Strecke zwischen Beit Ummar und Al Arrub ausgeführt". "Ein Soldat auf Patrouille schoss auf den Terroristen und neutralisierte ihn", hieß es in einer Mitteilung.