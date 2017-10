Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben am Donnerstag in Kairo ein Versöhnungsabkommen unterzeichnet. So hieß es aus Kreisen um die vorangegangenen Verhandlungen. Die Vereinbarung soll zehn Jahre der Feindschaft beenden.

Der Leiter der Fatah-Delegation, Azzam al-Ahmad, und die offizielle Nummer zwei der Hamas, Salah al-Arouri, hätten die Unterschriften geleistet, hieß es. Hamas-Sprecher Hazem Qassem sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir gratulieren unserem palästinensischen Volk zu dem in Kairo erzielten Versöhnungsabkommen." Die Hamas werde alles unternehmen, um ein neues Kapitel in der Geschichte der Palästinenser aufzuschlagen.

Die beiden Palästinenserorganisationen standen sich seit Jahren feindlich gegenüber. Die Hamas ist seit 2007 im Gazastreifen an der Macht. Sie hatte sich dort im Streit um eine gemeinsame Regierung nach der Abwahl der Fatah in bewaffneten Auseinandersetzungen gegen die gemäßigte Fatah durchgesetzt. Die Fatah regiert im Westjordanland.

Druck von Ägypten

Den Versöhnungsgesprächen in Kairo stimmten Hamas und Fatah auf Druck Ägyptens zu. Ziel waren unter anderem die Bildung einer Einheitsregierung für die Palästinensergebiete sowie Neuwahlen. Während die Fatah international anerkannt ist, wird die Hamas, die Israel das Existenzrecht abspricht, vom Westen als Terrororganisation eingestuft.

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat das Versöhnungsabkommen zwischen seiner Fatah-Bewegung und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas begrüßt. Abbas sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, das bei Verhandlungen in Kairo erreichte Abkommen sei eine "endgültige Vereinbarung" zur Beilegung des jahrelangen innerpalästinensischen Konflikts.

Das ergebe sich für ihn aus dem detaillierten Bericht der Fatah-Delegation bei den Versöhnungsgesprächen in Kairo, den er erhalten habe. Er habe die Delegation angewiesen, das Abkommen umgehend zu unterzeichnen, sagte Abbas.

Einheitsregierung im Gazastreifen

Nach dpa-Informationen soll eine neue Einheitsregierung der rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah bis spätestens Dezember die komplette Verwaltung im Gazastreifen übernehmen. Schon bis spätestens November solle die Regierung die Kontrolle an den Grenzübergängen zu Israel und Ägypten haben, hieß es von Quellen aus dem Umfeld der Versöhnungsgespräche in Kairo am Donnerstag.