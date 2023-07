Pakt mit dem Rechtsextremismus: Das Schreckgespenst in Spaniens Wahlkampf

Die Feierstunde kam diesmal ungelegen. Ausgerechnet in der Woche vor den Parlamentswahlen trat Maria Guardiola, die neue Regierungschefin der Estremadura – Spaniens ärmster und rückschrittlichster Region – ihr Amt an: Gestützt von einem Bündnis der konservativen PP und Vox, der Populisten-Partei am äußersten rechten Rand der spanischen Politik.

Nein, die Rechte der Bürger seien keineswegs gefährdet, verteidigte sich die Konservative übereifrig gegen die seit Wochen immer lauter werdenden Vorwürfe gegen dieses politische Bündnis.

Wahlkampfmunition

Doch für Spaniens regierende und im aktuellen Wahlkampf angeschlagene Sozialisten ist das natürlich Wahlkampfmunition. Regierungschef Pedro Sánchez nützte die Gelegenheit, um wieder vor „Zensur„, einem „Ende der Freiheit“ und vor allem von einem schweren Rückschlag für die „Rechte der Frauen“ zu warnen. Das alles sei gefährdet, wenn nach einigen Regionen nun in ganz Spanien ein Bündnis aus Konservativen und Rechtsextremisten an die Macht komme.