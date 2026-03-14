Ausland

Pakistan warnt Afghanistan: Rote Linie überschritten

Präsident Zardari äußert sich nach Drohnenangriffen.
14.03.2026, 19:33

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Pakistani President Asif Ali Zardari visits China

Der pakistanische Präsident hat angesichts des eskalierenden Konflikts mit dem Nachbarland Afghanistan eine seltene Warnung an die dortige Taliban-Regierung gerichtet. Mit den jüngsten Drohnenangriffen auf Pakistan habe die Regierung in Kabul eine "rote Linie überschritten", schrieb Präsident Asif Ali Zardari auf X. Pakistan werde Angriffe auf Zivilisten nicht dulden.

Ende Februar waren Kämpfe zwischen den beiden Ländern ausgebrochen. Islamabad wirft den islamistischen Taliban in Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Die Spannungen zwischen den Nachbarländern haben sich nach gegenseitigen Angriffen zuletzt weiter verschärft.

"Kein sauberes Wasser": Krieg mit Pakistan verschärft humanitäre Lage in Afghanistan

Afghanischer Drohnenangriff am Rande von Islamabad

Am Freitag war am Rande der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eine Drohne in ein Gebäude eingeschlagen, wie pakistanische Sicherheitskreise bestätigten. Die Attacke hat den Angaben zufolge einer Militäranlage gegolten.

Zwei weitere Drohnen seien abgeschossen worden. Mindestens vier Menschen wurden laut pakistanischen Angaben durch Trümmerteile verletzt, darunter auch Kinder. Das afghanische Verteidigungsministerium schrieb auf X, die Luftstreitkräfte des Landes hätten die Militäranlage am Knotenpunkt von Islamabad und der Garnisonsstadt Rawalpindi angegriffen.

Waffenruhe Afghanistan-Pakistan: Gespräche gescheitert

Der Angriff war der erste in diesem Konflikt auf Ziele nahe der pakistanischen Hauptstadt. Zuletzt hatten sich die Kämpfe auf die Grenzregion beschränkt. In der Nacht auf Freitag hatte Pakistans Luftwaffe jedoch auch wieder Ziele im Landesinneren Afghanistans angegriffen.

Mehrere von Katar, der Türkei und China vermittelte Gesprächsrunden, die auf eine Entspannung der Lage abzielten, haben bisher zu keinem Durchbruch geführt.

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Agenturen  | 

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