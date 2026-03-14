Der Krieg zwischen Afghanistan und Pakistan verschärft die angespannte humanitäre Lage in Afghanistan. "Der Konflikt hat verheerende Folgen für Kinder und ihre Familien, von denen viele schon vorher auf humanitäre Hilfe angewiesen waren," sagt Arshad Malik, Regionaldirektor für Asien bei Save the Children. Die Organisation spricht von 68.000 vertriebenen Kindern wegen dem Konflikt. "Zehntausende Kinder haben alles verloren, was ihnen Stabilität und Sicherheit gab," so Malik. Die Kämpfe waren Ende Februar ausgebrochen. Islamabad wirft den islamistischen Taliban in Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das.

2025 traf ein schweres Erdbeben die Grenzregion Zuletzt hatten sich die Kämpfe auf die Grenzregion beschränkt. In der Nacht auf Freitag hatte Pakistans Luftwaffe jedoch auch wieder Ziele im Landesinneren Afghanistans angegriffen. Seit dem 26. Februar seien infolge von Kämpfen in Afghanistan mindestens 75 Zivilisten getötet und 193 verletzt worden, hieß es am Freitag von der UN-Hilfsmission für Afghanistan (Unama). Bereits im vergangenen Jahr hatte ein schweres Erdbeben die bergige Grenzregion im Osten Afghanistans verwüstet. Wegen der Kampfhandlungen mussten Hilfsorganisationen dort nun zeitweise ihre Arbeit einstellen. "Es gibt keine Toiletten, es gibt kein sauberes Wasser" Veronika Staudacher von Caritas International in Kabul sorgt sich um die Lage in Flüchtlingslagern in der Region. Menschen, die durch das Erdbeben ihr Obdach verloren haben, würden jetzt erneut vertrieben und müssten in behelfsmäßigen Lagern ausharren. "Jetzt ist zwar Frühling hier, aber oben in den Bergen ist es natürlich trotzdem immer noch kalt und schwierig. Es gibt keine Toiletten, es gibt kein sauberes Wasser, es gibt keine Lebensmittelversorgung."