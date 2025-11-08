Waffenruhe Afghanistan-Pakistan: Gespräche gescheitert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Verhandlungen über Details einer zwischen Afghanistan und Pakistan vereinbarten Waffenruhe sind nach Angaben der Taliban gescheitert - die Waffen sollen demnach jedoch weiterhin schweigen. Die Taliban-Regierung in Afghanistan warf Pakistan am Samstag eine "unverantwortliche und unkooperative" Haltung vor. Sie erklärte aber, die Waffenruhe würde dennoch in Kraft bleiben. "Es gibt keine Probleme mit der zuvor mit Pakistan vereinbarten Waffenruhe, sie wird halten", sagte ein Taliban-Sprecher am Samstag vor Journalisten. Die beiden Konfliktparteien hatten sich am Donnerstag in der Türkei zu Gesprächen über Details einer am 19. Oktober in Katar vereinbarten Waffenruhe getroffen. Zum Inhalt der Gespräche äußerte sich keine der beiden Seiten - es soll jedoch um seit langem bestehende Fragen der Sicherheit gegangen sein.

Gegenseitige Schuldzuweisungen Der Taliban-Sprecher warf Pakistan in einem Onlinedienst vor, "die gesamte Verantwortung für ihre Sicherheit auf die afghanische Regierung abzuwälzen". Islamabad zeige "keinerlei Bereitschaft, Verantwortung für die Sicherheit Afghanistans oder für ihre eigene zu übernehmen", kritisierte der Sprecher. Angesichts dieser Haltung der pakistanischen Delegation hätten keine Ergebnissen erzielt werden können, erklärte er. Der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar hatte zuvor angedeutet, dass die Verhandlungen scheitern würden. Afghanistan sei verpflichtet, seine Zusagen zur Bekämpfung des Terrorismus einzuhalten, "was bisher nicht gelungen ist", erklärte er am Freitag. Pakistan werde "weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit seiner Bevölkerung und seine Souveränität zu gewährleisten".