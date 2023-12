Pakistan: Tote nach Anschlag auf Armeestützpunkt

In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Armeestützpunkt nach Angaben eines Behördenvertreters mindestens 23 Menschen getötet worden.

Der Angriff ereignete sich demnach am frühen Dienstagmorgen nahe der Grenze zu Afghanistan, im Bezirk Dera Ismail Khan in der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Zu dem Angriff bekannte sich die erst kürzlich in Erscheinung getretene und mit den pakistanischen Taliban verbündete Gruppierung Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP).

