Impfhelfer im Visier der Gotteskrieger

Muslime

Impfstoff

Immer wieder hatten dieGotteskrieger Drohungen gegen sie seit Jahren laufende Impfaktion ausgestoßen. Ein einflussreicher Taliban-Führer in den schwer zugänglichen Stammesgebieten des Landes verbot die Impfungen überhaupt. Die ganze Impfaktion, so geistern die Gerüchte, sei nichts anderes als ein von den USA initiierter Plan,mit demunfruchtbar zu machen.

Ein anderer Warlord wiederum polterte: Geimpft dürfe so lange nicht werden, so lange die USA in Pakistan ihre Drohnenangriffe fliegen. Nicht vergessen haben die Taliban zudem die Aktion eines im Dienst der CIA stehenden Arztes: Der hatte vor zwei Jahren, mit einem Anti-Hepatitis-Impfstoff im Gepäck an die Tür des damaligen Terrorführers Osama bin Laden geklopft. Dieser ließ sich tatsächlich impfen – und lieferte so der CIA seine DNA. Einige Monate später flog dann das US-Sonderkommando in Abbottabad ein und tötete bin Laden.

Für die grausame Racheaktion der Taliban gegen die Anti-Polio-Impfhelfer haben vor allem Pakistans Kinder zu zahlen: Nur in drei Ländern der Welt existiert die Kinderlähmung überhaupt noch – in Nigeria, in Afghanistan und Pakistan, wobei die Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr (knapp 200 im Vorjahr) in Pakistan bei weitem am höchsten ist. In einer gewaltigen Kraftanstrengung hatte Pakistans Regierung umso mehr versucht, alle 35 Millionen Kinder unter fünf Jahren mit der Polio-Schluckimpfung zu immunisieren – bis gestern.