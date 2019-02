Pakistan-Indien: Schwerste Eskalation seit 1971

Zwischen Pakistan und Indien ist immer zumindest ein Bisschen Krieg. Wenn an den Grenzübergängen am Ende des Tages die Tore schließen, wird auf beiden Seiten gebrüllt, im Stechschritt marschiert, mit Grimassen gedroht. Ein Ritual, dem auf Tribünen auf beiden Seiten der Grenze Zuschauer beiwohnen und jubeln wie bei einem Fußballmatch. Die Rivalität zwischen den beiden Staaten ist so alt, wie die beiden Staaten selbst. Derzeit ist sie wieder am hochkochen. Und seit Mittwoch stehen diese Rivalitäten kurz davor, wieder in einen offenen Krieg zu eskalieren. Detail am Rande: Indien wie auch Pakistan sind in Besitz von Atomwaffen.

Pakistan meldete am Mittwoch den Abschuss von zwei indischen Kampfjets in pakistanischem Luftraum. Abgeschossen worden seien die beiden Flugzeuge nachdem die pakistanische Luftwaffe Ziele entlang der Kontrolllinie in der Region Kaschmir bombardiert hätte. Ziele, die Pakistan als „nicht militärisch“ bezeichnete, um keine unnötigen Opfer zu verursachen. Nach der Aktion seien die pakistanischen Geschwader von indischen Jets bis in pakistanischen Luftraum verfolgt worden und abgefangen worden. Islamabad vermeldete zudem die Festnahme von zwei Piloten durch pakistanischen Bodentruppen. Auf Videos, die sich in Sozialen Medien verbreiteten, war einer der angeblichen Piloten zusehen.

Indien bestätigte am Mittwoch den Abschuss eines Jets. Bei einem zweiten Jet habe es sich um ein pakistanisches Flugzeug gehandelt.

Zugleich kam es entlang der Kontrolllinie, die den indisch verwalteten Teil Kaschmirs vom pakistanisch verwalteten Teil Kaschmirs trennt zu schweren Artilleriegefechten mit mehreren Toten. Und im indischen Teil Kaschmirs kam es zu schweren Ausschretungen muslimischer Jugendlicher mit Sicherheitskräften.