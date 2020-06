Ein Loblied auf Osama bin Laden

Er nimmt ein deutschsprachiges Magazin in die Hand. "Könnte ein Kind, das diese Sprache nicht versteht, dieses Heft auswendig lernen?", fragt er und gibt sich selbst die Antwort: "Könnte es nicht." Der Koran aber, der würde sich Sure um Sure in die Köpfe der Kinder brennen, als sei er schon in ihnen. Es bereite ihnen keine Mühe, dieses Buch auf Arabisch – die meisten Kinder sprechen Urdu – auswendig zu lernen. Einen Ehrenpreis sollte er dafür bekommen, dass er Kinder im Islam unterrichte. Dennoch werde er als Terrorist beschimpft – doch Terroristen seien viel eher jene, die ihn als ebensolchen bezeichneten.

Würde ein junger Mann auf ihn zukommen, bereit, sein Leben zu opfern für den Glauben, so würde er ihn bitten, seine Tat nicht in Pakistan zu verüben, sondern nach Afghanistan zu gehen, beteuert Aziz Ghazi. Er bete für die Brüder, die dort kämpften. So wie alle in seiner Gemeinde.

Wenn die Wahrheit sichtbar werde, "dann werden beide (er meint Christen und Muslime, Anm.) erkennen, dass es nicht möglich ist, in Frieden zu leben." Er selbst befindet sich bereits im Krieg: "Was ist in Afghanistan? Spielen die da vielleicht Fußball oder was? Die Amerikaner spielen nicht – es herrscht Krieg." Aziz Ghazi hüstelt. " El Kaida, das ist einfach Dschihad, daran finde ich nichts Schlimmes."

Ein in einen weißen Umhang gehüllter Mann mit weißem Bart bringt ihm ungefragt und wortlos Apfelsaft. Hält auf den Boden gehockt das Glas für den Imam bereit, während der vor- und rückwärts wippend singend den Koran rezitiert. "Das sollten Sie auch tun. Das beruhigt. Das macht den Kopf frei", sagt er danach. Und zum Abschied: "Bitte, bleiben Sie doch zum Essen."