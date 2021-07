Packende Aufholjagd gegenüber "Front National"

Es ist aber klar, dass die Sozialistische Führung in Paris erklärtermaßen die Bürgerlichen in allen drei Regionen unterstützt. SP-Premierminister Manuel Valls häufte dahingehende, eindringliche Apelle und warnte sogar vor einem drohenden " Bürgerkrieg" für den Fall, dass der Vormarsch der Nationalisten weiter anhalten sollte. Das diesbezügliche Engagement der SP geht sogar so weit, dass sozialistische Aktivisten zehntausende Flugblätter verteilten, in denen sie zur Stimmabgabe für die bürgerlichen Kandidaten aufriefen, die sie noch eine Woche vorher erbittert bekämpft hatten.

Teilweise scheint das zu wirken. Auch unabhängig von diesen Appellen gab es in den letzten Tagen einen rekordverdächtigen Ansturm von Personen auf Ämter, um Wahlvollmachten für Freunde auszufüllen, weil sie sich selber am Sonntag nicht in ihrem Wahlkreis aufhalten werden. Laut Umfragen handelte es sich durchwegs um Personen, die sich dem FN widersetzen wollen.

Allerdings sind die Aufrufe für eine partei-übergreifende Abwehr des FN umstrittener als in der Vergangenheit. Auf wenig Gehör stoßen sie in jenen, zahlreichen Industriegebieten, die noch vor kurzem SP-Bastionen waren, und wo am vergangenen Sonntag haufenweise Wähler zu den Nationalisten überliefen. Die Arbeiterwut nährt sich dort aus anhaltenden Fabriksperren, seit Jahren eingefrorenen Löhnen und staatlichen Sparmaßnahmen, die den regierenden Sozialisten um Präsident Francois Hollande ebenso angelastet werden wie den vorher amtierenden Bürgerlichen unter Nicolas Sarkozy. Das nährt auch die Missgunst gegen Migranten, die, obwohl noch deutlich schlechter gestellt, als angeblich bevorzugte Nutznießer von Sozialstützen beneidet werden.