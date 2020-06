Die erste Reise für 200 Kinder aus Krisenregion

20 Stunden dauerte die Busfahrt aus der Ukraine in die Steiermark. Für die meisten Kinder und Jugendlichen ist dies die erste Reise überhaupt; wer mitdarf, hat das SOS-Kinderdorf in der Ukraine bestimmt. "Es ist sehr schön hier und interessant", freut sich der 15-jährige Nikita. Christina, 13, strahlt: "Ich mag es hier. Es ist sehr lustig." Alles möchte sie probieren, Rollerskaten, Basketball spielen, Tennis. "Ich mag Sport so gerne." Christina hat es da in Schielleiten ganz gut getroffen: Unterschiedliche Ballsportarten mit Profis aus Vereinen als Trainer, Klettern in der Halle, Trampolinspringen. Zusätzlich sind Ausflüge in den Tierpark und nach Graz geplant.

Faymann und Klug spazieren über das Gelände, lassen sich die Multifunktions-Sporthalle erklären, schauen zu, wie die kleinen Gäste an der Kletterwand nach oben kraxeln. Beim Ballspielen mit den Kindern wird zuweilen über das Ziel hinausgeschossen, aber beim Lächeln für die Selfies mit den Jugendlichen beweist der SPÖ-Chef Geschick. Den Teenies gefällt’s, sie grinsen und bedanken sich auf Englisch.