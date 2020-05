Oslo-Attentäter zeigt keine Reue

Das 1500 Seiten starke Dokument mit dem Titel "2083. A European Declaration of Indepence" liegt KURIER.at vor. Auf Österreich nimmt der Autor dabei mehrfach Bezug und nennt das Land neben zahlreichen anderen Staaten als Ziel für Angriffe mit "hoher Priorität":



- In der Einleitung bedankt er sich unter anderem bei den "Brüdern und Schwestern" aus Österreich.



- Weiters behauptet der Verfasser, neben anderen Ländern auch Österreich besucht zu haben.



- Österreich zählt er zu jenen Ländern, die sich "mehr oder weniger der islamischen Herrschaft" unterworfen haben sollen.



- Neben anderen europäischen Staaten bietet die "europäische Widerstandsbewegung" in dem Manifest auch Österreich die "volle Begnadigung" an, sollte sich der Staat bis 1. Jänner 2020 ergeben. Sollten sich die Staaten nicht ergeben, so werden detaillierte Angriffspläne mit Hilfe von nuklearem Material beschrieben. Österreich wird dabei neben zahlreichen anderen europäischen Ländern als Ziel mit "hoher Priorität" genannt. Im Kapitel "Zielländer mit betriebsbereiten Reaktoren" führt er unter anderem das österreichische Kraftwerk Zwentendorf an.



- Auch Demonstrationen in Wien im Jahr 2008 gegen EU-Vertrag von Lissabon, sind dem Autor einen ganzen Absatz wert. Dabei kritisiert er, dass europäische Regierungen gegen den Willen ihrer Bevölkerungen agieren.



- Dem "Österreich-Haider Vorfall" widmet sich der Verfasser des Manifestes im Detail. Neben den Sanktion gegen Österreich nach dem Antritt der Schwarz-Blauen Regierung habe die EU auch die "marxistischen/multikulturellen Medienorganisationen" versammelt und eine "Kampagne der psychologischen Kriegsführung" gegen die österreichische Bevölkerung gestartet. Die Österreicher seien "genötigt worden ihre Ansichten zu ändern" und seien von der Weltpresse "als Land voller Nazis" dargestellt worden.



- Die österreichischen Grünen, die Volkspartei und die Sozialdemokraten werden (neben vielen anderen europäischen Parteien) als "Kultur-Marxisten/selbsmörderische Humanisten/kapitalistische Globalisten" bezeichnet.



- Die Freiheitliche Partei ( FPÖ) und das BZÖ führt der Autor in der Liste von "Anti-Einwanderungs und Anti-Nationalistische Parteien" an.



- Gleich mehrere Seiten befassen sich mit der Türkenbelagerung von Wien. Seine bizarren Abhandlungen zur europäischen Geschichte münden in dem Vorschlag den 12. September 1683 (Ende der 2. osmanischen Belagerung Wiens) zum europäischen Feiertag zu erklären.



- Auch die Debatte um religiöse Symbole in österreichische Kindergärten war dem Verfasser einen Absatz wert. So sei "in Wien im Dezember 2006 Santa Claus aus den Kindergärten entfernt worden. (...) Viele Beobachter beschuldigten die kommunalen Behörden sich bei der wachsenden muslimischen Bevölkerung einzuschleimen"