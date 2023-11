Warum Millionen Jugendliche plötzlich Osama Bin Laden auf TikTok feiern

"Er hat mir die Augen geöffnet", "ich werde nie wieder so auf die USA blicken, wie ich es vorher getan habe". So reagieren junge US-Amerikaner auf ein über zehn Jahre altes, antisemitisches Pamphlet des einstigen Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden, das auf TikTok gerade viral geht. Eine junge Frau spricht von einer "existenziellen Krise", in die sie das Schreiben gestürzt habe.

Worum geht's?

In seinem "Brief an Amerika" ("Letter to America") von 2002 erläuterte der 2011 getötete Anführer der islamistischen Terrorgruppe seine Beweggründe für die Terroranschläge vom 11. September 2001. Das Pamphlet kritisiert die Großmachtspolitik der USA - etwa, dass sie weltweit auch undemokratische Regime aus Machtinteressen stützten. Viele TikToker, die sich selbst wohl dem linksliberalen, progressiven Spektrum zuordnen würden, dürften diese Kritik teilen und das Schreiben deswegen verbreiten. Vergessen wird dabei aber, was sonst im Schreiben steht: Neben dem Ruf einer Auslöschung Israels lobt bin Laden die Scharia, fordert zu einer Aufhebung der Trennung von Staat und Religion und einem Verbot von Homosexualität auf.

➤ Mehr lesen: 76 antisemitische Vorfälle in Österreich seit Hamas-Angriff