76 antisemitische Vorfälle in Österreich seit Hamas-Angriff

Jüdischer Alltag wird aufrecht erhalten

Was die israelitische Kultusgemeinde aber auch sagt: So "beängstigend diese Entwicklung klingen" mag, so sehr halte die Gemeinde durch ihre Sicherheitsarbeit, die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden, aber auch durch die Fortsetzung des Alltags in jüdischen Schulen, Synagogen und anderer jüdischer Einrichtungen sowie durch die Planung weiterer Jugend- und Kulturveranstaltungen dagegen, betont Nägele.

Die Expertinnen und Experten der Meldestelle sind täglich im Einsatz, um Meldungen zu bearbeiten. Betroffene werden unterstützt, etwa durch Beratung vor der Anzeigeerstattung, der Vermittlung an Fachleute von ESRA, dem psychosozialen Zentrum der IKG, mit einem Einschreiten bei Betreibern Sozialer Netzwerke oder Intervention in Schulen, wenn jüdische Kinder oder ihre Freunde antisemitisch beschimpft oder drangsaliert werden.

Nägele weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Grundsätze der Meldestelle hin: „Jede Meldeperson wird kostenlos beraten und entscheidet selbst darüber, welche weiteren Schritte gesetzt werden.“

Explizit sei auf die Möglichkeit der Anzeigeerstattung in jeder Polizeidienststelle hingewiesen, unabhängig von der Meldung an die Antisemitismus-Meldestelle.

Eine Anzeigeerstattung dient der weiteren strafrechtlichen Verfolg. Meldungen antisemitischer Vorfälle können auf www.antisemitismus-meldestelle.at abgegeben werden.