Orden für Autokraten: Riesen-Wirbel um Semper-Opernball

Empörung, Irritationen und eine Entschuldigung: Die umstrittene Verleihung des St.-Georgs-Ordens des Dresdner Semperopernballs an Ägyptens autoritären Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am kommenden Sonntag hat in Deutschland für Proteste auf breiter Front gesorgt.

Am Dienstagabend teilte Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey deshalb mit: "Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler." Frey hatte in der Vergangenheit schon mit einer anderen umstrittenen Entscheidung Schlagzeilen gemacht: 2009 war Russlands Präsident Wladimir Putin Ballgast und Preisträger.

Der Semperopernball wird am 7. Februar stattfinden. Roland Kaiser, Schlagersänger und bekanntes SPD-Mitglied, und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers sollen durch den Abend führen. Beide denken nun über Konsequenzen nach. "Mich irritiert diese Verleihung sehr, und ich bin seitdem in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich als Moderatorin des Balls ziehen möchte", hatte Rakers auf Twitter vor der Entschuldigung Freys geschrieben.