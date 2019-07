Lübcke-Mord "normal": Schockierende Aussagen bei Pegida-Demo

Ein Beitrag des ARD-Magazins "Kontraste" schlägt hohe Wellen im Netz. ARD-Reporter befragten am Montag Teilnehmer des rechten Bündnisses Pegida bei einem Aufmarsch in Dresden, wie sie über den Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke denken. Der Beitrag war am Donnerstagabend ausgestrahlt worden.

Kurzer Hintergrund: Lübcke ist mutmaßlich von einem Rechtsextremen ermordet worden. Wirklich verstörend sind die Antworten der Demonstranten auf die Reporter-Fragen.