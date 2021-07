Orbán wirft EU-Kollegen "Kolonialherren"-Mentalität vor

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte eine "Übermensch-Herangehensweise" vorgeworfen. Rutte hatte im Streit unter den EU-Staaten wegen eines neuen ungarischen Gesetzes u.a. zur Zensur von Homosexualität in Schulbüchern Ungarn auf dem jüngsten EU-Gipfel den EU-Austritt nahegelegt. Rutte und andere ausländische Politiker "verhalten sich wie Kolonialherren", so Orbán am Freitag im staatlichen Kossuth-Radio.

Rutte und Co. "bedenken nicht, was sie über die Völker und Gesetze anderer Länder sagen dürfen. Sie verhalten sich wie Kolonialherren - sie wollen diktieren, welche Gesetze in einem anderen Land in Kraft treten, sie wollen uns vorschreiben, wie wir leben sollen (...)", wetterte Orbán.