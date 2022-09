Orbán will Ungarn zu weiteren EU-Sanktionen gegen Russland befragen

Die EU will als Reaktion auf die Teilmobilmachung ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten am Rande der UN-Vollversammlung in New York geeinigt.

Widerspruch gab es sofort aus dem EU-Land Ungarn: Ministerpräsident Viktor Orban forderte die Aufhebung der EU-Sanktionen spätestens bis Ende des Jahres, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Die ungarische Zeitung Magyar Nemzet zitierte Orban mit den Worten, die EU-Sanktionen hätten die Gaspreise und die Inflation in die Höhe getrieben. Würden diese Maßnahmen aufgehoben, würden die Gaspreise sofort um 50 Prozent sinken und die Inflation würde ebenfalls zurückgehen.

Am Donnerstagabend ließen die Fraktionen der Regierungsparteien verlautbaren, man plane eine Volksbefragung zu den Sanktionen. "Es ist nicht richtig, dass nur die Brüsseler Elite über die Sanktionen entscheiden kann. Es wird auch wichtig sein, die Leute zu fragen, denn je länger sich diese Debatte hinzieht, desto mehr Schaden wird sie anrichten", merkte Máté Kocsis, Fidesz-Fraktionsvorsitzender, bei einer Pressekonferenz an.