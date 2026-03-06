Im Streit zwischen Orban und Selensky wird es persönlich – und brutal
Wolodymyr Selenskyj hat mit seinem Land in den letzten Jahren zu viel durchgemacht, um schnell einmal die Nerven zu verlieren, doch der Streit mit Viktor ta_chunk_0 - immerhin stehen 90 Milliarden Kredit für die Ukraine auf dem Spiel - setzt dem ukrainischen Präsidenten offensichtlich so zu, dass er sich ordentlich im Tonfall vergriff. „Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen“, kommentierte er nach einer Regierungssitzung in Kiew, die aktuelle Debatte: „andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden.“
Budapest reagiert sofort mit Empörung
Schnippische Bemerkung, oder doch eine offene Drohung, gerichtet an einen europäischen Regierungschef? Für Viktor ta_chunk_0 eindeutig zweiteres. In Budapest wurde also umgehend auf die Äußerung reagiert. „Diese Drohungen und Erpressungen von Selenskyj gehen weit über jedes akzeptable Limit hinaus“, schrieb Orbans Pressesprecher Zoltan Kovacs Persönliche Emotionen hätten nichts in Angelegenheiten wie dieser zu suchen. Ungarn werde sich nicht einschüchtern und erpressen lassen. Ähnlich empört, Orbans politische Verbündete wie die FPÖ im EU-Parlament. Deren Fraktionschef Harald Vilimsky sieht einen politischen Skandal und fordert ein Ende aller Hilfe für die Ukraine: „Keinen Cent mehr für Selenskyi und seine korrupte Bande – Wer EU-Regierungschefs droht, hat in der Union nichts verloren!“
Streit um kaputte Gaspipeline geht weiter
Im Hintergrund des Wortgefechts läuft die ohnehin bereits eskalierende Debatte um die Druschba-Pipeline, die Öl nach Ungarn und die Slowakei liefert. Die beiden Länder sind nach wie vor fast vollständig von Erdöl und Erdgas aus Russland abhängig. Brüssel hat ihnen eine Ausnahme zugestanden. Seit Mitte Jänner aber fließt trotzdem kein Erdöl mehr aus Russland dorthin. Die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline ist durch einen russischen Bombentreffer zerstört worden. Dass sie noch nicht repariert worden ist, hält Ungarns Regierungschef für eine „politische Erpressung“ durch Kiew. So solle Ungarn gezwungen werden, sich im Krieg stärker auf Seiten der Ukraine zu engagieren.
Wahlkampfmunition für Orban
Und während Orban Videoaufnahmen ins Spiel bringt, die beweisen sollen, dass die Ukraine die Reparatur der Pipeline verzögert, liefert ihm Kiew weitere Munition für seinen Propaganda-Feldzug. Schließlich steht der ungarische Regierungschef mitten im Wahlkampf für die Parlamentswahl im April, die er zu verlieren droht. Da kommt eine Bemerkung wie jene eines nicht genannten ukrainischen Regierungsvertreters gerade recht.
Der meinte gegenüber der Tageszeitung „Financial Times“. Die Wiederherstellung der Pipeline würde demnach bedeuten, dass die Ukraine ihre Reparaturteams trotz knapper Ressourcen in eine gefährliche Gegend schicken müsste. Tatsächlich werden die Techniker überall im Land gebraucht, da Russland ohne Unterlass die Energieinfrastruktur des Landes angreift. „Warum müssen wir in Kriegszeiten und ohne einen Waffenstillstand eine Pipeline reparieren, die russisches Öl an Russlands Freunde leitet?“.
Orban spielt seine Veto-Waffe
Für die Ukraine und damit die EU wird der Druck täglich größer. Orbans Veto blockiert die eigentlich seit Weihnachten beschlossenen EU-Kredite über 90 Milliarden an die Ukraine. Fließt das Geld nicht bis April, droht dem Land die Staatspleite. Längst versucht die EU-Spitze mit allen Mitteln, Orban von seinem Veto abzubringen. Doch der bleibt hart. Ihn zu umgehen und das Geld an Ungarn vorbei in Bewegung zu setzen, erscheint Insidern in Brüssel derzeit unmöglich. In zwei Wochen treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Brüssel, der dürfte wohl die nächste Gelegenheit bieten, um aus der Pattstellung herauszukommen. Wie allerdings, weiß noch niemand.
