Wolodymyr Selenskyj hat mit seinem Land in den letzten Jahren zu viel durchgemacht, um schnell einmal die Nerven zu verlieren, doch der Streit mit Viktor ta_chunk_0 - immerhin stehen 90 Milliarden Kredit für die Ukraine auf dem Spiel - setzt dem ukrainischen Präsidenten offensichtlich so zu, dass er sich ordentlich im Tonfall vergriff. „Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen“, kommentierte er nach einer Regierungssitzung in Kiew, die aktuelle Debatte: „andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden.“

Budapest reagiert sofort mit Empörung

Schnippische Bemerkung, oder doch eine offene Drohung, gerichtet an einen europäischen Regierungschef? Für Viktor ta_chunk_0 eindeutig zweiteres. In Budapest wurde also umgehend auf die Äußerung reagiert. „Diese Drohungen und Erpressungen von Selenskyj gehen weit über jedes akzeptable Limit hinaus“, schrieb Orbans Pressesprecher Zoltan Kovacs Persönliche Emotionen hätten nichts in Angelegenheiten wie dieser zu suchen. Ungarn werde sich nicht einschüchtern und erpressen lassen. Ähnlich empört, Orbans politische Verbündete wie die FPÖ im EU-Parlament. Deren Fraktionschef Harald Vilimsky sieht einen politischen Skandal und fordert ein Ende aller Hilfe für die Ukraine: „Keinen Cent mehr für Selenskyi und seine korrupte Bande – Wer EU-Regierungschefs droht, hat in der Union nichts verloren!“

Streit um kaputte Gaspipeline geht weiter

Im Hintergrund des Wortgefechts läuft die ohnehin bereits eskalierende Debatte um die Druschba-Pipeline, die Öl nach Ungarn und die Slowakei liefert. Die beiden Länder sind nach wie vor fast vollständig von Erdöl und Erdgas aus Russland abhängig. Brüssel hat ihnen eine Ausnahme zugestanden. Seit Mitte Jänner aber fließt trotzdem kein Erdöl mehr aus Russland dorthin. Die durch die Ukraine führende Druschba-Pipeline ist durch einen russischen Bombentreffer zerstört worden. Dass sie noch nicht repariert worden ist, hält Ungarns Regierungschef für eine „politische Erpressung“ durch Kiew. So solle Ungarn gezwungen werden, sich im Krieg stärker auf Seiten der Ukraine zu engagieren.