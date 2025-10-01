Mit Tricks zum Ukraine-Betritt: Wie die EU-Chefs Orban ausbremsen wollen

Bei der Premiere vor knapp zwei Jahren hatte man ihn einfach aufs Klo geschickt. Damals war es beim EU-Gipfel darum gegangen, die Ukraine offiziell zum EU-Beitrittskandidaten zu machen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban aber hatte so hartnäckig seine Zustimmung verweigert, dass man ihm schließlich nur die erwähnte Notlösung abringen konnte. Er ging hinaus und die anderen 26 EU-Regierungschefs stimmten ab.

Inzwischen ist es fast schon üblich geworden, Entscheidungen über die Ukraine an Orban vorbei zu treffen, etwa wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine geht. Beim Thema EU-Beitritt dagegen ist das komplizierter. Schließlich steht da der Beginn der tatsächlichen Beitrittsverhandlungen an: Ein derart grundsätzlicher Schritt für die EU, dass die Entscheidung darüber natürlich einstimmig fallen muss - und Orban hat bereits klar gemacht, dass er von seinem Vetorecht Gebrauch machen will.

Riskanter Plan Antonio Costa, Präsident des EU-Rates der Mitgliedsländer bastelt schon seit längerem an einem Plan, um dieses Veto zu umschiffen. Anstatt die Verhandlungen über jeden einzelnen Schritt in Richtung EU-Beitritt der Ukraine offiziell zu eröffnen, will man diese einfach formlos beginnen. Für diese Entscheidung sollte eine Mehrheit der EU-Staaten genügen, damit könnte Orban nicht mehr blockieren.