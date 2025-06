EU-Gipfel: Die Ukraine kommt beim Weg in die EU an Orban nicht vorbei

Er hatte sich ordentlich Rückenwind besorgt für seinen großen Auftritt. Mehr als 95 Prozent seiner Landsleute hätten bei einer Volksbefragung gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine gestimmt, verkündete Viktor Orbán zum Auftakt des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Ungarns Premier, der sich ja bei EU-Beschlüssen fast schon routinemäßig querlegt, bleibt also weiter bei seiner Linie: Die Ukraine soll keinen weiteren Schritt in Richtung EU und schon gar nicht in die EU machen. Das sei ein Land im Krieg, betonte er, und die EU würde auf diese Weise nur diesen Krieg „importieren“.