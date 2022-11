Orbán provoziert mit Fußballschal von Groß-Ungarn

Noch immer leben in den Gebieten ethnische Ungarn. Orbán bezieht sich in seinen nationalpopulistischen Reden immer wieder auf die Größe Ungarn vor Trianon, befördert, so Kritiker, "einen nationalen Trauerkult" und polarisiert bei den Regierungen im Nachbarland, indem er etwa ethnischen Ungarn im Ausland die ungarische Staatsbürgerschaft ermöglicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Orbán mit einem Verweis auf ein größeres Ungarn Empörung auslöst. 2020 hatte er das Foto einer Weltkugel gepostet, auf der ebenfalls die Grenzen des ungarischen Königreichs vor dem Ende des Ersten Weltkriegs zu sehen waren. Der Fall sorgte insbesondere in Kroatien und Rumänien für Irritationen.