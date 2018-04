„Orbán hält Ungarn als Geisel“

Wer verstehen will, wie diese Herrschaft in der Praxis funktioniert, muss sich nur die Geschichten aus diesem Städtchen ein bisschen genauer anschauen. Der Skandal, der Lazar und FIDESZ – davon ist Marki-Zay überzeugt – endgültig zu Fall gebracht hat, war jener um die neue Straßenbeleuchtung für die Stadt. Der Auftrag dafür ging nämlich ausgerechnet und über Umwege an die Firma von Orbáns schwiegersohn Istvan Tiborcz. Die hatte zwar keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet vorzuweisen, doch mit dem Zuschlag für Hodmezövasarhely hatte man das perfekte Argument, um danach in einer Reihe von ungarischen Städten die Ausschreibung zu gewinnen. Dass auch die örtlichen Medien in der Hand von Orbán-Vertrauten sind, lässt solche Affären, auch wenn sie bekannt werden, nur auf kleiner Flamme köcheln.

Marki-Zay schaffte es trotzdem öffentlich dagegen aufzutreten, auch wenn man ihn ständig zu blockieren versuchte – mit allen Mitteln. Interviews mit lokalen Radio- und TV-Stationen bekam er nur dort, wo sich der Besitzer – ebenfalls einer der mächtigsten Oligarchen Ungarns – mit Orbán zerkracht hatte. Einen Saal für Wahlkampf-Auftritte zu finden, schien ebenfalls unmöglich, da plötzlich alle angeblich ausgebucht waren. Das eine Gasthaus, das ihn dann doch aufnahm, bekam unmittelbar nach dem Auftritt eine Überprüfung durch die Gesundheitsbehörden.

Auch als Bürgermeister muss sich Marki-Zay weiter mit den Spielchen von Orbáns Leuten herumschlagen. Täglich würden sie ihn in den linientreuen Medien attackieren, erzählt er. Anhänger, die seine Facebook-Seite geliked haben, würden dafür von seinem Arbeitgeber am nächsten Tag gerügt.

Wirklich Zeit will der Wirtschaftsexperte dafür nicht mehr vergeuden, dafür gebe es in seiner Stadt viel zu viele echte Probleme: Fehlende Investitionen, zu wenig Jobs, Abwanderung der Jungen. Und das was für Hodmezövasarhely gelte, das sei auch bei den Parlamentswahlen am Sonntag die Schlüsselfrage.

Orbáns Propaganda-Feldzug gegen Zuwanderer sei doch nur ein Ablenkungsmanöver: „Ungarn hat kein Problem mit Zuwanderung, sondern mit Abwanderung. Die Jungen gehen, die Alten bleiben.“ Aber das würde Orbán nicht kümmern, solange das System für ihn und seine Günstlinge funktioniere. „Er hält Ungarn als Geisel.“